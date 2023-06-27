«Смертельная петля»: американский разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ несут тяжелые потери из-за нехватки военного опыта
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Смертность боевиков на поле боя продолжает расти. Что дальше?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют очень много опытных военных и застряли в настоящей смертельной петле. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону в его блоге.
По его мнению, дальше будет только хуже.
«Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это „убийственный алгоритм“. И это происходит уже сейчас», — говорит Риттер.
Также он добавил, что боевики ВСУ не умеют правильно использовать оружие, а у новичков нет никакой подготовки, чтобы устоять перед российской армией.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года.
Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США заявили о неизбежности победы России.
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