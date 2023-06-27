«Открылся портал в мир мертвых»: почему «Титаник» продолжает забирать жизни

Экипаж батискафа «Титан», пытавшийся проникнуть в тайны затонувшего 111 лет назад парохода «Титаник», открыл портал в мир мертвых, и он начал забирать новые жизни. Необходимо оставить в покое легендарное судно и души погибших на нем людей, и тогда портал снова закроется. Об этом 5-tv.ru рассказал экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

Он разобрал с точки зрения нумерологии дату рокового погружения батискафа — 18 июня 2023 года — и выяснил, что в ней зашифрована причина гибели «Титана» и пяти членов его экипажа.

«Число 18 очень сильно связано с водой, лунными циклами, с непознанным и тайным. И здесь это играет вдвойне, потому что, если мы сложим все цифры, то получим число 22. В магии это число кармы и воздаяния. Соответственно, вместе с Луной, с 18 числом, мы получаем так называемое темное воздание, темную карму. В этот день работала темная карма. Поэтому те люди, которые погибли, получили по своим кармическим заслугам», — пояснил Харрис.

По словам экстрасенса, нынешнее поколение благодаря массовой культуре воспринимает гибель «Титаника» как романтическую историю, однако это была прежде всего чудовищная трагедия, гибель огромного количества людей, которая несет в себе массу негативной, болезненной и смертельной энергии.

«Представьте себе: ночь, огромное количество людей, которые понимают, что скоро умрут. В один момент заканчивается надежда, и близость смерти открывает портал, воронку в мир мертвых… С течением истории эта воронка закрывается, и негативная энергия уже не так влияет на это пространство. Но появляются люди, которые хотят больше знать, оказаться в эпицентре событий. Для них это развлечение, которое, возможно, маскируется под науку. Но с точки зрения магии это сакральное место, где было много энергии смерти, и туда лезть нельзя», — подчеркнул экстрасенс.

Харрис сравнил место гибели «Титаника» с банкой с заточенными в ней ядовитыми насекомыми: если открыть крышку, они устремятся в вашу сторону и начнут жалить. Примерно так же батискаф, направлявшийся к затонувшему судну, оказался в самом эпицентре боли погибших на нем людей и открыл воронку в мир мертвых, которая снова начала засасывать живых.

Что сказали мертвецы?

Действительно, череда мистических смертей, связанных с затонувшим пароходом, на гибели экипажа батискафа «Титан» не закончилась. Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе умер актер Лью Палтер, сыгравший в фильме «Титаник» магната Исидора Штрауса — реального пассажира погибшего судна, который вместе со своей супругой Идой отказался покидать борт, уступив место в шлюпке другим людям.

Однако и на этом мистика не заканчивается: выяснилось, что праправнучка Штрауса Венди Раш — супруга основателя туристической компании OceanGate Expedition — той самой, которая организовала трагически завершившееся путешествие батискафа «Титан» к месту крушения «Титаника». Сам Стоктон Раш был на борту глубоководного аппарата в момент погружения и погиб с остальными.

«Мне пришлось войти в мир мертвых и связаться с тем самым пассажиром первого класса господином Штраусом. Я, конечно, думал, что его душа уже упокоилась, но нет. Самое важно послание, которое он передал, гласило: „У нас всех разбиты сердца, нам долго было очень больно. Дайте нам покой, мы хотим уйти в вечность“. Примерно так он мне сказал», — заявил Харрис.

Экстрасенс подчеркнул, что покой Штрауса был нарушен его родственницей, с которой карма в итоге сыграла злую шутку. Харрис предостерег всех от повторений ее действий.

«Я искренне всех предупреждаю: не стоит отправляться в места массовой гибели людей, катастроф, если вы не знаете законов магии, потому что это может сыграть с вами злую шутку. Будем надеяться, что проклятия „Титаника“ не существует, и это лишь карма за то, что люди пошли не туда», — заключил экстрасенс.

Об исчезновении глубоководного аппарата «Титан» было объявлено 19 июня. Батискаф направлялся к обломкам парохода «Титаник», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине около 3,8 тысячи метров. Менее чем через два часа после погружения судно перестало выходить на связь. В результате поисков «Титана» и его экипажа обнаружить удалось лишь обломки батискафа.

Организацией погружения занималась компания OceanGate Expedition, на сайте которой рекламировалось семидневное путешествие к затонувшему пароходу стоимостью 250 тысяч долларов. Последняя запись об экспедиции на «Титаник» в Twitter-аккаунте компании датирована 16 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский исследователь Поль-Анри Наржоле, погибший на батискафе «Титан», предсказал свою гибель еще много лет назад.