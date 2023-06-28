Делают разницу на фронте: как работают экипажи Ка-52 в зоне СВО

Уникальная продуктивность Ка-52 объясняется просто: машина передовая, вертолет — надежный, а пилоты — настоящие профессионалы. Правда, сейчас им приходится совершать по несколько боевых вылетов в день.

Нагрузка — колоссальная, но они и не думают жаловаться — все понимают. А чтобы снова и снова возвращаться на базу — даже придумывают свои ритуалы, о них все узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Аллигатор» готовят к вылету: заряжают блоки ракетами: управляемыми — которыми бьют по танкам и укреплениям противника, и неуправляемыми — которыми накрывают площади с пехотой. За надежность Ка-52 не беспокоятся, больше переживают за жизни летчиков.

«С этими ребятами каждый день видишься, шутишь, проводишь время. Конечно, друг за друга. И были ситуации, когда экипаж не возвращался — это очень тяжело. <…> Бывает такое, что денежку даешь ему в долг. Прилетишь — вернешь, это хорошее такое суеверие считается», — отметил инженер авиационного комплекса с позывным «Медведь».

Суеверия суевериями, но и самому плошать не стоит — внимание летчиков всегда запредельное. Они видят и контролируют буквально все вокруг себя: и снизу, и сверху. Это уже настолько стало рефлекторным, что они и в гражданской жизни-то смотрят на вещи шире и внимательнее.

Координаты цели получены — пора отправляться в боевой полет. Одно из главнейших преимуществ российской армии — авиация.

Именно она делает значительную разницу на фронте. Текущее наступление ВСУ тому лишь доказательство — точнее, их массово горящая техника, в том числе западная.

А если учесть, что за подбитую технику исправно и неплохо платят, то у летчиков боевого «аллигатора» в конце месяца набегает солидная зарплата. Но стимул, конечно, не в деньгах, а в том, чтобы победить.

Чтобы не получить в ответ, экипаж отбрасывает тепловые ловушки. Они горячее вертолета и потому уводят за собой вражеские ракеты.

Разворот и курс на родную базу — вылет удачный, настроение хорошее. А потому на обратном пути летчики не забывают помахать крыльями восхищенным местным жителям.