Делают разницу на фронте: как работают экипажи Ка-52 в зоне СВО

Эфирная новость 46 0

Сейчас им приходится совершать по несколько боевых вылетов в день.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Уникальная продуктивность Ка-52 объясняется просто: машина передовая, вертолет — надежный, а пилоты — настоящие профессионалы. Правда, сейчас им приходится совершать по несколько боевых вылетов в день.

Нагрузка — колоссальная, но они и не думают жаловаться — все понимают. А чтобы снова и снова возвращаться на базу — даже придумывают свои ритуалы, о них все узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Аллигатор» готовят к вылету: заряжают блоки ракетами: управляемыми — которыми бьют по танкам и укреплениям противника, и неуправляемыми — которыми накрывают площади с пехотой. За надежность Ка-52 не беспокоятся, больше переживают за жизни летчиков.

«С этими ребятами каждый день видишься, шутишь, проводишь время. Конечно, друг за друга. И были ситуации, когда экипаж не возвращался — это очень тяжело. <…> Бывает такое, что денежку даешь ему в долг. Прилетишь — вернешь, это хорошее такое суеверие считается», — отметил инженер авиационного комплекса с позывным «Медведь».

Суеверия суевериями, но и самому плошать не стоит — внимание летчиков всегда запредельное. Они видят и контролируют буквально все вокруг себя: и снизу, и сверху. Это уже настолько стало рефлекторным, что они и в гражданской жизни-то смотрят на вещи шире и внимательнее.

Координаты цели получены — пора отправляться в боевой полет. Одно из главнейших преимуществ российской армии — авиация.

Именно она делает значительную разницу на фронте. Текущее наступление ВСУ тому лишь доказательство — точнее, их массово горящая техника, в том числе западная.

А если учесть, что за подбитую технику исправно и неплохо платят, то у летчиков боевого «аллигатора» в конце месяца набегает солидная зарплата. Но стимул, конечно, не в деньгах, а в том, чтобы победить.

Чтобы не получить в ответ, экипаж отбрасывает тепловые ловушки. Они горячее вертолета и потому уводят за собой вражеские ракеты.

Разворот и курс на родную базу — вылет удачный, настроение хорошее. А потому на обратном пути летчики не забывают помахать крыльями восхищенным местным жителям.

Тема:
Спецоперация
28 июн
Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ
28 июн
Захарова: определить исход конфликта на Украине невозможно без участия России
28 июн
«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского
28 июн
ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам нефтепереработки ВСУ
28 июн
В Швейцарии отклонили заявку на продажу 96 Leopard 1 A5 Украине
28 июн
Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
28 июн
«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления
28 июн
«Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население
28 июн
Система ПВО РФ сбила все ракеты, атаковавшие Мелитополь
28 июн
Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

17:32
Форум «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 3 по 9 июля
17:31
Жена Зеленского рассказала о психических проблемах украинцев
17:23
Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции
17:19
«Лучше любых биодобавок»: что эффективно снижает риск заболевания раком
17:15
На стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер»
17:09
Юлия Барановская представила новый документальный фильм о женщинах Донбасса

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео