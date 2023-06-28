Путин отметил самоотверженность российских бойцов в ходе СВО

Глава государства обратился к мусульманам России в честь праздника Курбан-байрам.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении россиян с праздником Курбан-байрам отметил вклад бойцов-мусульман в ход специальной военной операции на Украине.

«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин отметил, что мусульманская община России в целом играет важную созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, сбережение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения.

Праздник Курбан-байрам — один из важнейших в исламе. Он знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества верующих со всего мира в святой для мусульман город — Мекку в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Курбан-байрама в российских мечетях с семи часов утра проходят праздничные богослужения.