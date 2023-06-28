«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления
Подоляк в заявлении для Washington Post признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
По мнению советника, все это требует более терпеливого подхода.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и требует большого терпения. Об этом рассказал в интервью газете Washington Post советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, все идет по плану.
«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — сказал Подоляк.
До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что все главные события контрнаступления все еще впереди, так как основные резервы ВСУ, включая бронетехнику НАТО, еще не задействованы. Плюс к этому, недавно военные прошли обучение на Западе.
Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ.
- 28 июн
- «Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население
- 28 июн
- «Все это увидят»: в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ
- 28 июн
- «На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского
- 28 июн
- Разгромлены и уничтожены: ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
- 27 июн
- «Не ожидали»: в США рассказали, что поразило ВСУ при попытке контрнаступления
- 27 июн
- Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления
- 27 июн
- «Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
- 27 июн
- Вычислили с дронов: российский десант разгромил опорный пункт ВСУ
- 27 июн
- Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh
- 27 июн
- Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ
Читайте также
60%
0.39 93.14
0.84
Нашли ошибку?