«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления

По мнению советника, все это требует более терпеливого подхода.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и требует большого терпения. Об этом рассказал в интервью газете Washington Post советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, все идет по плану.

«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — сказал Подоляк.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что все главные события контрнаступления все еще впереди, так как основные резервы ВСУ, включая бронетехнику НАТО, еще не задействованы. Плюс к этому, недавно военные прошли обучение на Западе.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ.