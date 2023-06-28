«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Подоляк в заявлении для Washington Post признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

По мнению советника, все это требует более терпеливого подхода.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и требует большого терпения. Об этом рассказал в интервью газете Washington Post советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, все идет по плану.

«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — сказал Подоляк.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что все главные события контрнаступления все еще впереди, так как основные резервы ВСУ, включая бронетехнику НАТО, еще не задействованы. Плюс к этому, недавно военные прошли обучение на Западе.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ.

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