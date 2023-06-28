«Все это увидят»: в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Якобы все резервы еще не были задействованы.
Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times.
По его словам, основные резервы ВСУ, включая бронетехнику НАТО, еще не задействованы. Плюс к этому, недавно военные прошли обучение на Западе.
«Когда это произойдет, вы все это увидите. Все все увидят», — сказал Резников.
Он также напомнил, что Украина все еще желает вступить в НАТО, но до окончания боевых действий это будет очень сложно сделать, но есть четкий замысел.
Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского.
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