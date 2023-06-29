Со дна Атлантики подняты обломки затонувшего по пути к «Титанику» батискафа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

На борту глубоководного аппарата «Титан» погибли пять человек, в том числе владелец судна и организатор экспедиции.

Фото, видео: Reuters / David Hiscock; CBC; Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Обломки затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» подняты со дна. Аппарат принадлежал компании Ocean Gate Expeditions, которая проводила погружения к погибшему в 1912 году лайнеру «Титаник». Фрагменты батискафа поднимали на брезенте, а потом доставали из воды специальными кранами в порту канадского Ньюфаундленда. Соответствующее видео обнародовали представители местного телеканала CBC, британского издания Sky News и Reuters.

Туристический батискаф «Титан» пропал с радаров во время очередного погружения 19 июня. Экскурсия к «Титанику» должна была продлиться семь дней. Подобные туры оператор OceanGate Expeditions продавал по цене от 250 тысяч долларов. Основатель и владелец компании Стоктон Раш был на борту аппарата вместе с туристами.

Кроме него — французский акванавт, ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржоле, британский бизнесмен, побывавший в космосе, путешественник Хэмиш Хардинг, а также богатейший предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они были предупреждены о смертельном риске предприятия. И все они не вернулись домой.

На поиски туристов были брошены силы флота и авиации нескольких стран. На четвертый день после пропажи были обнаружены обломки, а экипаж официально признали погибшим. Эксперты сочли, что батискаф схлопнулся из-за перепада давления, такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть туристов наступила мгновенно. По одной из версий, причинами стали так называемая усталость корпуса и наличие микротрещин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны и слухи ходят вокруг трагедии «Титана».

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