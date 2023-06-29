Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении

Украинские боевики несут большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Огромные потери несут ВСУ на запорожском направлении — это подтверждают бойцы российской армии. Самые жесткие столкновения сейчас в районе Гуляйполе и Орехова.

В основном, бои идут с применением артиллерии. Основные цели — пехота и минометы. На один из боевых выходов отправился и наш корреспондент — Кирилл Ольков.