Бригады украинских боевиков бросали боевые машины и бежали.

Вооруженные силы Украины старались преодолеть минные заграждения на юге Украины, но их попытка обернулась настоящей катастрофой для боевиков. Об этом в статье Forbes сообщил обозреватель Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 Bradley 47-й бригады», — написал автор материала.

Журналист считает, что украинская техника попала в грамотно созданную российскими военными ловушку. Часть украинской техники подорвалась на минах, а часть попала под обстрел.

Когда дым рассеялся, то стало видно не менее 25 подбитых украинских машин. Среди них: 17 M-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent.

«Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение следующих двух недель аналитики тщательно изучали видеозаписи с беспилотников и снимки с земли и неуклонно пополняли список», — отмечает автор.

Он считает, что в результате одной неудачной атаки потери ВСУ эквивалентны батальону. В результате, у ВСУ есть достаточно большое количество поврежденных автомобилей, на восстановление которых нужны недели, а то и месяцы работы.

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