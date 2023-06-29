Катастрофические потери: в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения
Forbes: потери ВСУ после попытки пройти минные ограждения на юге Украины оказались провальными
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Бригады украинских боевиков бросали боевые машины и бежали.
Вооруженные силы Украины старались преодолеть минные заграждения на юге Украины, но их попытка обернулась настоящей катастрофой для боевиков. Об этом в статье Forbes сообщил обозреватель Дэвид Экс.
«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 Bradley 47-й бригады», — написал автор материала.
Журналист считает, что украинская техника попала в грамотно созданную российскими военными ловушку. Часть украинской техники подорвалась на минах, а часть попала под обстрел.
Когда дым рассеялся, то стало видно не менее 25 подбитых украинских машин. Среди них: 17 M-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent.
«Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение следующих двух недель аналитики тщательно изучали видеозаписи с беспилотников и снимки с земли и неуклонно пополняли список», — отмечает автор.
Он считает, что в результате одной неудачной атаки потери ВСУ эквивалентны батальону. В результате, у ВСУ есть достаточно большое количество поврежденных автомобилей, на восстановление которых нужны недели, а то и месяцы работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского.
- 29 июн
- «Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
- 29 июн
- ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
- 29 июн
- Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
- 29 июн
- Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника
- 29 июн
- Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 29 июн
- Воздушный купол: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники
- 28 июн
- Дыра в асфальте и лужа крови: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
- 28 июн
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
- 28 июн
- Лавров: страны могут посылать на Украину кадровых военных под видом наемников
- 28 июн
- Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ
Читайте также
94%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?