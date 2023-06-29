«Сдаваться не вариант»: задержание в Косово сына Вучича обострило конфликт в Сербии

Эфирная новость 27 0

Сына Александра Вучича задержали в Косово

Фото, видео: Reuters / OGNEN TEOFILOVSKI; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

По мнению журналистов, Данило хотел поддержать соотечественников.

Ситуация между Белградом и Приштиной обостряется: на север Косово стал стягиваться сербский военный конвой, на улицах замечены колонны бронетехники.

Напряжение начало расти после того, как на границе был задержан сын президента республики — Данило Вучич. Косовская полиция трижды останавливала и обыскивала его, когда он ехал в один из монастырей на севере самопровозглашенного края, рассказал глава Сербии Александр Вучич.

Поводом для проверок стала надпись на футболке его сына — «сдаваться не вариант». Вучича-младшего в итоге отпустили — по мнению журналистов, Данило хотел поддержать соотечественников в Косове.

Новый виток обострения в регионе начался около месяца назад, после того, как мирные протесты сербского населения были жестко подавлены косовскими силовиками при участии натовских миротворцев.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
13 июн
Командующий силами НАТО для Косова прибудет в Белград
5 июн
В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО
4 июн
Новый кризис на Балканах: кто за ним стоит и как будут развиваться события
1 июн
Обострение ситуации в Косово: последние события
31 мая
Протесты не утихают: что происходит в Косово на фоне новой эскалации
30 мая
Не сдаваться: как Косово пытается столкнуть Сербию и НАТО
30 мая
Гибридная война: как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде
30 мая
Вучич пообещал работать над сохранением мира и стабильности в регионе
30 мая
Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией
30 мая
Новое обострение ситуации в Косово. Главное
+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

11:56
ФСБ задержала жителя Пензенской области за государственную измену
11:50
Полный провал: во Франции заключенные попытались сбежать из тюрьмы
11:43
В порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина
11:41
СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
11:37
«Всегда рядом»: Воля публично признался в любви на фоне слухов о разводе
11:29
«Сдаваться не вариант»: задержание в Косово сына Вучича обострило конфликт в Сербии

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео