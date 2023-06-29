В Ростове-на-Дону изъяли оружие и военную технику ЧВК «Вагнер»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 292 0

Сотрудники полиции и военные были направлены на все места обнаружения боеприпасов.

В Ростове-на-Дону изъяли оружие и военную технику ЧВК «Вагнер»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Сотрудники полиции изъяли в Ростове-на-Дону оружие, военную технику и боеприпасы после попытки военного мятежа. Информация об этом была предоставлена МВД России по региону в отчете о работе сотрудников структуры.

Уточняется, что полицейские проводили работу совместно с военными Минобороны. Они были разбиты на следственно-оперативные группы для посещения всех мест, откуда поступали сообщения об обнаружении оставленной ЧВК «Вагнер» техники и боеприпасов.

«В результате были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты», — приводит текст сообщения агентство ТАСС.

В каком количестве было изъято оружие и сколько единиц техники было остановлено в регионе не уточняется.

Агентство подчеркнуло, что сотрудники правоохранительных органов принимали участие в обеспечении общественного порядка и безопасности местных жителей. Полицейские также охраняли содержащие взрывчатые вещества объекты и оперативно реагировали на изъятие брошенных снарядов и другого вооружения.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по его тыловым лагерям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве его сообщение опровергли, назвав провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны.

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