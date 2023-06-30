Точно в цель: как российские бойцы уничтожают западную бронетехнику

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Морпехи взяли в качестве трофея западную бронетехнику ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики терпят неудачи на поле боя.

Даже против обычных, не тяжелых вооружений, западная техника в большинстве случаев оказывается бессильна. Морпехи в районе поселка Новодонецкое забрали с поля боя в качестве трофея не один бронеавтомобиль.

Очередным стал британский Mastiff с противокомулятивной защитой. Почему она его не спасла, знает наш корреспондент Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.

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