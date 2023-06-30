Экс-президент США Трамп: Украине придется пойти на уступки, чтобы достичь мира с Россией
Фото: Reuters / REBECCA COOK
Бывший президент США неоднократно говорил, что точно знает, как именно нужно разрешить российско-украинский конфликт.
Украине придется уступить часть своих территорий, признав результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы остановить боевые действия. Об этом в интервью Reuters заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Как и прежде, политик твердо убежден в том, что смог бы решить российско-украинский конфликт, если бы был президентом Штатов. По его мнению, именно Америка должна быть посредником в мирном урегулировании между двумя конфликтующими странами.
«Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет», — заявил Трамп, намекая на действующего президента США Джо Байдена.
Бывший глава Штатов считает, что Россию и Украину надо объединить, чтобы прийти к общему миру. Более того, Трамп вновь намекнул, что установил дружеские отношения с Путиным, в отличие от действующей власти США и их союзников по НАТО.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
США с партнерами по НАТО с первого дня спецоперации выступили на стороне киевского режима и начали поставлять военную помощь в больших объемах. Более года назад РФ направила странам блока соответствующую ноту, отметив, что подобные решения не ведут к миру и лишь затягивают конфликт. Любые грузы с вооружениями в зоне военных действий Москва считает своими законными целями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп стал единственным президентом США без предков-рабовладельцев.
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