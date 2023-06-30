Банальное воровство: как ЕС решил заработать на замороженных активах России
Де Кроо: ЕС планирует направить прибыль от активов России на помощь Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru
Брюссель рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год.
Евросоюз намерен использовать прибыль от замороженных российских активов для финансовой и военной помощи Украине. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
По его словам, ЕС рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год. В Москве заморозку российских активов и идею их использования для помощи киевскому режиму неоднократно называли банальным воровством, которое нарушает нормы международного права.
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