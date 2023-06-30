Банальное воровство: как ЕС решил заработать на замороженных активах России

Брюссель рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год.

Евросоюз намерен использовать прибыль от замороженных российских активов для финансовой и военной помощи Украине. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

По его словам, ЕС рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год. В Москве заморозку российских активов и идею их использования для помощи киевскому режиму неоднократно называли банальным воровством, которое нарушает нормы международного права.