Банальное воровство: как ЕС решил заработать на замороженных активах России

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Де Кроо: ЕС планирует направить прибыль от активов России на помощь Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Брюссель рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год.

Евросоюз намерен использовать прибыль от замороженных российских активов для финансовой и военной помощи Украине. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

По его словам, ЕС рассчитывает на сумму порядка трех миллиардов евро в год. В Москве заморозку российских активов и идею их использования для помощи киевскому режиму неоднократно называли банальным воровством, которое нарушает нормы международного права.

Тема:
Спецоперация
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Банальное воровство: как ЕС решил заработать на замороженных активах России

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