Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ

Военный эксперт Кнутов: ВСУ могут получить от США новые ракеты, истребители и вертолеты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Поставка ракет ATACMS — уже на стадии финального согласования. Какое еще вооружение Вашингтон готовится передать Киеву?
Неудачи ВСУ на поле боя, по данным The Wall Street Journal, вынуждают США передать им ракеты ATACMS и другие виды вооружения. О том, что еще Киев вскоре может получить от Вашингтона, 5-tv.ru узнал у военного эксперта Юрия Кнутова.
«Уже известно, что речь идет и об истребителях», — пояснил он.
Специалист добавил, что уже создана «истребительная коалиция», в которую входят Великобритания, Нидерланды, Дания. Эти страны начинают обучать украинских летчиков, отметил Кнутов.
Еще один пункт — возможные поставки вертолетов Apache, которые требуются ВСУ на фоне успехов российских Ка-52 в зоне СВО. Запад, считает эксперт, передает украинской армии все разнообразие военных средств, однако вопросы вызывают актуальность и современность этих вооружений.
«HIMARS современные, танки Leopard-2a6 тоже современные. Но все остальное относится к технике прошлого поколения», — подчеркивает Кнутов.
Однако, несмотря на устаревший характер множества типов оружия, они в целом отвечают требованиям текущего конфликта. Это привело к тому, что Киев в настоящее время пытается организовать контрнаступление, заключил военный эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему США решились передать Украине ракеты ATACMS.
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