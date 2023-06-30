«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине

Министр также подчеркнул, что зарубежные страны не могут подтвердить свои обвинения в военных преступлениях в отношении России.

У Москвы есть серьезные сомнения в адекватности многих западных лидеров, которые признают, что их граждане страдают из-за конфликта на Украине, но продолжают его поддерживать ради победы над Россией. Об этом заявил Сергей Лавров во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично, официально говорят: „Да, мы как члены правительства понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией“. Это разве адекватно? Разве это отражает национальные интересы? За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — отметил дипломат.

Говоря о конфликте на Украине, глава МИД также заявил, что западные страны не могут подтвердить свои обвинения в военных преступлениях в отношении России. Между тем, Москва регулярно напоминает генсеку ООН Антониу Гутерришу о необходимости прояснить ситуацию по Буче. А что касается обстрела Запорожской АЭС, МАГАТЭ, по словам Лаврова, отказывается говорить об этом прямо.

«Говоря в целом о теме военных преступлений, обвинений в нарушении международного гуманитарного права, мало очень фактов, которые могли бы нам западные коллеги предъявить. Мы их просим обосновать свои заявления конкретными сведениями, доказательствами — этого практически не происходит», — подчеркнул министр.

Москва считает, что представители Азии, Африки и Латинской Америки должны войти в новый состав Совбеза ООН. И наша страна будет добиваться скорейшего его расширения, заявил Лавров.

Говоря о зерновой сделке, министр отметил, что Россия не видит перспектив для ее продления. Но даже в случае прекращения инициативы страна обеспечит поставки в беднейшие страны в нужном объеме и за свой счет. При этом экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается, несмотря на все санкции.