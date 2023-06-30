«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины

Der Spiegel: западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
С ним не может справиться западное оружие.
Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.
«Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как „Аллигатор“. Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире», — говорится в сообщении.
Издание утверждает, что хоть вертолет и не сумел проявить себя в операциях прошлого года, то в 2023 году ситуация сильно изменилась.
По словам автора статьи, армия Украины даже не может послать на перехват Ка-52 самолеты, так как истребители РФ способны сбить их с дальнего расстояния. Более того, во время таких операций малочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от ракетно-зенитных комплексов России.
Российский вертолет Ка-52 предназначен для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Он может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как работают экипажи Ка-52 в зоне СВО.
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