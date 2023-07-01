Тайна раскрыта: стал известен актерский состав фильма про СВО «Ополченец»

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Аделина Ким
Аделина Ким 182 0

Антон Шагин сыграет в новом фильме Ильи Казанкова про спецоперацию «Ополченец»

Тайна раскрыта: стал известен актерский состав фильма про СВО «Ополченец»

Фото: Telegram / AntonShagin / Антон Шагин

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Тема:
Спецоперация

Картина выйдет в российский кинопрокат уже в этом году.

Сейчас снимается довольно много фильмов на тему СВО и Донбасса. На новых российских территориях все чаще можно заметить съемочные площадки, но в фильм «Ополченец» режиссера Ильи Казанкова ожидают особенно сильно из-за сильного актерского состава.

О своем участии в военной драме первым сообщил Антон Шагин. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько фотографий со съемок и сделал весьма эмоциональную подпись.

«Здесь не играть нужно, а жить!!! Работаем!!!» — написал актер.

Антон Шагин был первым, кто сообщил об участии в военной драмеАнтон Шагин был первым, кто сообщил об участии в военной драме. Фото: Telegram / AntonShagin / Антон Шагин

На этом все не закончилось и актерский состав начал постепенно расширяться и разглашаться. Через неделю на просторах сети появилось фото Антона Шагина с актером Александром Михайловым, который сыграет в картине отца главного героя. Кроме того, стало известно, что на ключевых ролях в фильме сыграют Владимир Стеклов и Сослан Фидаров. Они знакомы с событиями в зоне проведения СВО не понаслышке.

Стеклов в Донецке давал спектакли для военнослужащих, встречался с ранеными, а Фидаров с 2014 года служит в одном из добровольческих батальонов, а также регулярно занимается отправкой гуманитарной помощи.

О чем будет фильм?

Согласно сюжету, художник Рябинин уезжает на фронт в роли ополченца. Этим он вызывает у своей девушки и близких друзей недопонимание. Но, уехав на Донбасс, он впервые обретает себя и понимает правильность своего выбора.

История уже вызвала волну дискуссий в обществе. Некоторые считают, что успешный художник не променял бы спокойную и сытую жизнь на окопы. Однако, в истории нашей страны таких примеров, действительно было немало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ополченцу ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно.

Тема:
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