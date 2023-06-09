Ополченцу ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Парень с 18 лет сражался в составе батальона «Сомали».
Фото: Telegram / pushilindenis; 5-tv.ru
Гвардии капитану Роману Воробьеву посмертно присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Указ президента России зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева», — написал Пушилин.
До этого он сообщал о том, что 26-летний Роман Воробьев с 18 лет сражался в составе батальона «Сомали», принимал участие во многих боях в ДНР, в том числе за Мариуполь. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.
Прежде стало известно, что командир роты, участвующей в специальной военной операции (СВО), по имени Юрий Жуланов, спасший своих сослуживцев, был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании. Об этом мужчина узнал лично от президента России Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как погибшая под обстрелом ВСУ в ДНР депутат Пирогова награждена орденом Мужества.
- 9 июн
- В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
- 9 июн
- В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
- 9 июн
- Этого не избежать? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Черное море
- 9 июн
- Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро
- 9 июн
- В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине
- 9 июн
- Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки»
- 9 июн
- «Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире
- 9 июн
- В МИД России вызван посол Японии из-за поставок техники Украине
- 9 июн
- Власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала
- 9 июн
- Минобороны опубликовано кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ
Читайте также
31%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?