Битва за Алешки: как ВС РФ наказали ВСУ за попытку высадиться на левый берег Днепра

Шансов у националистов как не было, так и нет. Попытка ВСУ занять реку была сразу же обречена на провал.

Самое важное — украинские формирования, в принципе, не могут весь последний месяц пробить нашу оборону, хотя и пытаются. Тем более, что после уничтожения Каховской ГЭС русло Днепра во многих местах сильно сузилось, и ВСУ пытаются уже закрепиться на нашем, левом берегу этой полноводной когда-то реки. Как выбивают украинских неонацистов с одного из таких плацдармов в Херсонской области рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Сейчас Алешки — это самая горячая точка Херсонской области. Бои в районе Антоновского моста не утихают несколько дней.

«Если остановиться здесь хотя бы на минут 15, сюда 100% прилетят», — сообщает военный.

За это время националисты успели пристреляться по городу. Здесь практически не осталось целых зданий, но без укрытия оставаться нельзя.

«Сейчас мы находимся практически на передовой, здесь небольшая эстакада. На въезде в Алешки туда дальше около двух километров — мост. под эстакадой на выезде из Алешек. Вот эта дорога ведет прямо к Антоновскому мосту. Всего 2 километра отсюда. Немного ближе, несколько сотен метров — Антоновский мост, за который не прекращаются бои. Пока что противнику не удалось ступить на левый берег, ему остается только собирать трупы раненных. Бои продолжаются», — поделился обстановкой корреспондент.



Если посмотреть внимательно на карту, то будет хорошо виден тот самый участок земли в районе Антоновского моста. Сверху его омывает Днепр, внизу река Конка. На этом побережье по кратчайшему пути, здесь менее километра, националисты перебрались на лодках, прикрываясь мостом.

На кадрах видно, как боевики готовились к атаке заранее — фура заезжает под мост, видимо, чтобы разгрузить боеприпасы. После появляются и сами националисты, уже в лодках они перебираются через Днепр, но их встречают наши десантники.

«В течение трех суток мы вели прямой огневой контакт с противником. За этот период времени была выявлена преобладающая сила противника и огневые точки», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Джокер».

Как шел бой было хорошо видно на кадрах с воздуха, наш БТР залетел к мосту и на ходу вел огонь по противнику. Расчет боевой машины мчался на помощь нашим разведчикам, чтобы вывести их из-под огня. Далее, получив точные координаты, подключилась артиллерия.

«Вот так наши артиллеристы выбивают боевиков ВСУ в районе Антоновского моста с островов, отрезая им пути снабжения и пути отхода», — транслировал происходящее Тимашев.

Беспощадный огонь днем и ночью, наши расчеты бьют по укрепрайонам, где прячутся боевики, уничтожают склады с боеприпасами. А на следующих кадрах видно, как по мосту ночью отработал РСЗО Солнцепек. Удар пришелся прямо под пост, где противник готовился к переброске на остров.

«Мы никому не даем спуску. Ни одна техника, ни один паром через Днепр не пройдет», — уверенно сообщил военный с позывным «Орган».

Националисты несут огромные потери.

«Радиоперехваты есть, мы их анализируем, смотрим. О своих потерях они говорят, что надо там вывести вот этих, вот тех надо вывести. Просят какую-то помощь периодически», — рассказал начальник штаба полка с позывным «Белый».

Но получить подкрепление уже невозможно — наша артиллерия контролирует все побережье. Лодки с боевиками не могут доплыть и до середины Днепра.

«Шансов, я думаю, у них вообще нет и не будет. Потому что, естественно, киевские власти… Сказать, что им кто-то поставляет оружие? Оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а как я понимаю, людей осталось у них мало. Их все равно отправляют как в мясорубку», — поделился военный РФ с позывным «Рязань».

По всей видимости, националисты рвались в Алешки. От города до Крыма идет прямая трасса Е97, это всего 100 километров. Но, чтобы занять город нужно было сначала пройти весь остров, сделать это и так не просто, так еще и пришлось бы форсировать приток Днепра. Это значит, что самоубийственная попытка боевиков ВСУ ступить на левый берег была обречена с самого начала.