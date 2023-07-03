ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении
Артиллеристы ВС РФ зачистили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Дальность стрельбы из «Гиацинтов» — примерно 30 километров, ближе противника никто не подпустит.
Ну, а когда спецназу нужна помощь в зачистке крупного укрепрайона, за дело берутся артиллеристы. Сейчас их услуги особенно востребованы на запорожском направлении — по наступающим группам ВСУ наши бойцы бьют из орудий «Гиацинт».
Дальность их стрельбы — примерно 30 километров, ближе противника никто не подпустит. Корреспондент «Известий» Даниил Левин убедился в этом.
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