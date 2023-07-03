ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении

Дальность стрельбы из «Гиацинтов» — примерно 30 километров, ближе противника никто не подпустит.

Ну, а когда спецназу нужна помощь в зачистке крупного укрепрайона, за дело берутся артиллеристы. Сейчас их услуги особенно востребованы на запорожском направлении — по наступающим группам ВСУ наши бойцы бьют из орудий «Гиацинт».

Дальность их стрельбы — примерно 30 километров, ближе противника никто не подпустит. Корреспондент «Известий» Даниил Левин убедился в этом.