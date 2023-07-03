Олаф Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойного оружия
В частности, идет о крылатых ракетах Taurus с дальностью 500 километров.
Фото, видео: www.globallookpress.com /IMAGO; 5-tv.ru
Германия не будет поставлять Киеву дальнобойное оружие, которое ВСУ могли бы использовать для атак по российской территории. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.
Речь, в частности, идет о крылатых ракетах Taurus с дальностью 500 километров. Украина запросила их еще весной.
«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы попадать по российским территориям», — пояснил канцлер.
Еще одной проблемой оказалось обслуживание техники, подбитой на Украине. По данным журнала Speigel, Берлин и Варшава никак не могут согласовать работу ремонтного центра для немецких «Леопардов» в Польше. Главный вопрос — денежный. Поляки хотят получать только за первичную диагностику одного сломанного танка больше 100 тысяч евро, в то время как немцы берут за такое не больше 12 тысяч. Кроме того, Варшава не хочет предоставлять гарантию на отремонтированную технику.
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