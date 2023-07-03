Всегда на страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ВДВ в зоне СВО
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Впечатление производит боевая работа экипажей вертолетов Ми-35 и Ми-8 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы сопровождают воинские колонны с грузом, оказывают авиационную поддержку подразделениям.
Экипаж вертолета Ми-35 получил боевую задачу уничтожить ряд позиций боевиков и начал работать в непосредственной близости от линии соприкосновения. Через несколько минут Ми-35 вынырнул из-за деревьев и пошел на удар. Для противника этот маневр оказался совершенно внезапен — задача выполнена, ракеты попали точно в цель.
Очередные безуспешные попытки наступления ВСУ на артемовском направлении отражают подразделения Воздушно-десантных войск. Спецназ проводит боевую работу — досматривает здания на окраинах города. Заметив подозрительное движение в стороне, десантники забрасывают в ближайшее помещение гранату и следом открывают огонь из стрелкового оружия.
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