С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины
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ВС РФ одним выстрелом уничтожили бронемашину ВСУ в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Поразить цель помогло взаимодействие оператора БПЛА и расчета артиллерийского орудия.
С одного выстрела уничтожена бронемашина ВСУ — кадры боевой работы из зоны СВО опубликовало подразделение ВДВ. Поразить цель помогло взаимодействие оператора беспилотника и расчета артиллерийского орудия.
Точный удар вывел бронетехнику противника из строя. Экипажу пришлось спасаться бегством из горящей машины.
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