С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины

Эфирная новость 535 0

ВС РФ одним выстрелом уничтожили бронемашину ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Поразить цель помогло взаимодействие оператора БПЛА и расчета артиллерийского орудия.

С одного выстрела уничтожена бронемашина ВСУ — кадры боевой работы из зоны СВО опубликовало подразделение ВДВ. Поразить цель помогло взаимодействие оператора беспилотника и расчета артиллерийского орудия.

Точный удар вывел бронетехнику противника из строя. Экипажу пришлось спасаться бегством из горящей машины.

Тема:
Спецоперация
3 июл
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области
3 июл
Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области
3 июл
На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
3 июл
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
3 июл
ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении
3 июл
На купянском направлении сорвано две попытки провести ротацию подразделений ВСУ
3 июл
«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
3 июл
Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
3 июл
Олаф Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойного оружия
3 июл
Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ
+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

17:00
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
16:46
«Надо что-то делать»: любовь Успенской к омоложению может обернуться трагедией?
16:39
«Чужая семья — потемки»: жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве опекунша Далера
16:36
«Осознанный выбор»: 61-летняя жена Малинина заговорила о пластике
16:23
Полтысячи олимпийских бассейнов: грязную воду с «Фукусимы» планируют сбросить в океан
16:17
«Правда — наша верная броня»: на арт-кластере «Таврида» прочли стихи о военных

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Большие проблемы: сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео