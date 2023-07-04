«Парадоксальным образом»: на Западе припомнили Зеленскому его слова про Донбасс
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Итальянский генерал процитировал президента Украины, вспомнив его высказывания в 2019 году. Что он тогда говорил?
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вернуться к своим обещаниям про Донбасс четырехлетней давности. Об этом заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.
Автора материала возмутил тот факт, что Запад не волновался о гражданах Украины, когда собственное правительство пошло против него военными действиями. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот говорил еще в 2019 году.
«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — вспомнил генерал заявление украинского лидера.
По его словам, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили Зеленского о том, что приехать в Донбасс и говорить с русскими стало бы «государственной изменой», после чего тот отказался от этого действия.
В заключение автор отметил, что на сегодняшний день армия почти разгромлена, а военный конфликт существует только при финансовой поддержке извне со стороны США и Евросоюза.
«Парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации», — заключил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах.
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