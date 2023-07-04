«Парадоксальным образом»: на Западе припомнили Зеленскому его слова про Донбасс

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 54 0

Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины

«Парадоксальным образом»: на Западе припомнили Зеленскому его слова про Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Тема:
Спецоперация

Итальянский генерал процитировал президента Украины, вспомнив его высказывания в 2019 году. Что он тогда говорил?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вернуться к своим обещаниям про Донбасс четырехлетней давности. Об этом заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

Автора материала возмутил тот факт, что Запад не волновался о гражданах Украины, когда собственное правительство пошло против него военными действиями. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот говорил еще в 2019 году.

«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — вспомнил генерал заявление украинского лидера.

По его словам, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили Зеленского о том, что приехать в Донбасс и говорить с русскими стало бы «государственной изменой», после чего тот отказался от этого действия.

В заключение автор отметил, что на сегодняшний день армия почти разгромлена, а военный конфликт существует только при финансовой поддержке извне со стороны США и Евросоюза.

«Парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации», — заключил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах.

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