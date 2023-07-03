Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
От Минобороны РФ пока официальной информации не поступало.
Фото: Reuters / Narciso Contreras
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному в Сумах. Об этом он написал в своемTelegram-канале.
По его словам, в результате есть раненые и погибшие.
При этом от Минобороны РФ официальной информации пока не поступало.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военнослужащие отразили девять атак противника на донецком направлении.
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