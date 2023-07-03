Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному в Сумах. Об этом он написал в своемTelegram-канале.

По его словам, в результате есть раненые и погибшие.

При этом от Минобороны РФ официальной информации пока не поступало.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военнослужащие отразили девять атак противника на донецком направлении.