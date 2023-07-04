Танковый ответ: как бойцы ВС РФ отбивают атаки нацистов в районе Угледара

Противник пытается использовать тяжелое вооружение.

Ни к чему не приводят попытки ВСУ прорвать оборону российской армии в районе Угледара — там у наших военных противник серьезный: использует дроны, гранаты и тяжелое вооружение, но все это оказывается бесполезно, когда на переднем крае появляются танкисты Восточного военного округа.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как они работают на передовой.