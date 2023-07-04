Собянин: в результате попытки атаки БПЛА на Новую Москву никто не пострадал

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 70 0

Уже известно, что аппараты принадлежали украинским террористам.

Собянин: в результате попытки атаки БПЛА на Новую Москву никто не пострадал

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате попытки атаки украинских беспилотников на Новую Москву никто не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, опубликовав заявление в Telegram-канале.

Чиновник отметил, что после инцидента к месту ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Обломки сбитых БПЛА уже ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что на фоне попытки атаки украинских беспилотников несколько рейсов из аэропорта Внуково были перенаправлены в другие воздушные гавани Подмосковья. В МИД России назвали инцидент актом терроризма.

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