Собянин: в результате попытки атаки БПЛА на Новую Москву никто не пострадал

Уже известно, что аппараты принадлежали украинским террористам.
Фото: 5-tv.ru
В результате попытки атаки украинских беспилотников на Новую Москву никто не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, опубликовав заявление в Telegram-канале.
Чиновник отметил, что после инцидента к месту ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Обломки сбитых БПЛА уже ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru отмечал, что на фоне попытки атаки украинских беспилотников несколько рейсов из аэропорта Внуково были перенаправлены в другие воздушные гавани Подмосковья. В МИД России назвали инцидент актом терроризма.
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