Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

Также воздушные силы Украины недосчитались вертолета Ми-8, уничтоженного российскими истребителями.

Российские военные сбили три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка ДНР и Орехов Запорожской области», — заявил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еще один Су-25 украинских воздушных сил был сбит в районе села Григоровка в ДНР. Также возле города Новогродовка российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, за сутки в зоне спецоперации российские военные уничтожили четырнадцать беспилотных летательных аппаратов противника в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области средствами противовоздушной обороны РФ сбит украинский истребитель Су-27.