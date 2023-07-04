Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских Су-25 в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также воздушные силы Украины недосчитались вертолета Ми-8, уничтоженного российскими истребителями.
Российские военные сбили три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка ДНР и Орехов Запорожской области», — заявил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Еще один Су-25 украинских воздушных сил был сбит в районе села Григоровка в ДНР. Также возле города Новогродовка российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8.
Кроме того, за сутки в зоне спецоперации российские военные уничтожили четырнадцать беспилотных летательных аппаратов противника в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области средствами противовоздушной обороны РФ сбит украинский истребитель Су-27.
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