Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из нацгруппировки «Кракен»
РИА Новости: бойцы ВС РФ взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько из «Кракена»
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Бывший спортсмен был ранен при попытке наступления украинских войск на артемовском направлении.
В ходе боев на артемовском направлении в плен к российским бойцам попал боевик националистического формирования «Кракен» Андрей Приходько — чемпион Украины и обладатель кубка страны по боксу. Об этом сообщает РИА Новости.
На допросе спортсмен признался, что служить пошел после возникшего недопонимания с тренером, а также ради будущей карьеры, которую в Незалежной без военного билета не построить. В плен Приходько был взят при попытке наступления украинских войск из города Часов Яр.
«Из Часова Яра мы пересели на БМП-1 — четыре машины — и приехали непосредственно на позиции Вооруженных сил России. Мы высадились, и в первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», — рассказал Приходько.
Далее, по его словам, оставшиеся боевики «Кракена» заблудились и снова вышли на позиции российских военных. В ходе завязавшейся перестрелки трое сослуживцев Приходько погибли, а сам он был ранен и взят в плен.
Националистическое формирование «Кракен» имеет репутацию полукриминальной группировки, в рядах которой всегда служило немало уголовных элементов и садистов. Боевики подразделения «прославились» убийствами, мародерством, грабежами и другими тяжкими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также многочисленными нарушениями воинской дисциплины и фактами неподчинения командованию украинской армии.
Ранее 5-tv.ru показал украинского боевика, который признался, почему решил перейти на сторону РФ.
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