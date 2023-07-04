В НАТО отказали Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 31 0

Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

В НАТО отказали Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Тема:
Спецоперация

Вопрос о передаче истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.

Украинские террористы не получат истребители F-16 до завершения контрнаступления. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Он (вопрос о передаче истребителей. — Прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — отметил он в интервью радиостанции LBC.

Представитель НАТО уточнил, что для этого контрнаступления невозможно провести обучение украинских пилотов и технических специалистов, а также обеспечить логистическую организацию самолетов.

Также Бауэр признал, что бойцам на украинской линии фронта «крайне тяжело» передвигаться.

«Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия… для транспортных средств», — объяснил он.

Власти Украины рассчитывали на F-16 еще в 2023 году. Однако иностранные СМИ писали о том, что это случится не раньше начала 2024 года.

В середине июня Владимир Путин предупредил, что, если Украина обретет F-16 и захочет использовать их в бою, но места базирования будут за пределами Незалежной, то российские войска все равно найдут варианты, чтобы поразить их.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ.

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