Объектам противника было нанесено поражение на соледарско-артемовском и александро-калиновском направлениях.
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Защитники Донбасса нанесли ракетно-бомбовые удары по местам дислокации разведывательно-диверсионных батальонов «Кракен» и «Грузинский легион». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Он уточнил, что вражеские подразделения были разбиты на соледарско-артемовском и александро-калиновском направлениях. Успехов российским войскам удалось добиться благодаря применению бомб и работе артиллерии. Позиции противника были поражены в районе Торецка и в Константиновке.
Кроме того, ВС РФ атаковали район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады и место дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ. В населенном пункте Веселое российская артиллерия поразила склад боеприпасов украинских нацистов. Ущерб был нанесен также боевой технике противника — украинская армия потеряла пять единиц автомобильной техники, самоходка «Акация», 2С7 «Пион», гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина довела армию Британии до бедственного положения.
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