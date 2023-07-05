Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62 0

Глава кабмина подписал соответствующее постановление. Какие есть нюансы?

Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Пенсионерам, которые заключили контракт на прохождение военной службы, предоставят право выбора — получать ранее установленные социальные выплаты или с учетом нового стража. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Текст постановления был опубликован на сайте кабинета министров.

В публикации уточняется, что речь идет об отдельных категориях граждан, в том числе тех, кто решил принять участие в боевых действиях в зоне СВО. Норма также будет применима к пожарным, полицейским, сотрудникам Росгвардии, прокуратуры и другим служителям государственных структур, находящимся на пенсионном обеспечении.

«После окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа», — написано в сообщении.

Отмечается, что заключившие контракт или поступившие на службу в рамках мобилизации россияне будут получать выплаты в прежнем размере после окончания службы. Либо они смогут увеличить размер своей пенсии с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения со службы. В таком случае всем желающим гражданам надо будет подать рапорт в соответствующее ведомство.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы социальные льготы, о которых мало кто знает в России.

Тема:
Спецоперация
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