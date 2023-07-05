Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки

Только по частному жилому сектору террористы выпустили 12 снарядов из «Града».
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
Боевики киевского режима больше часа вели обстрел белгородского города Валуйки. Российские силы сбили на подлете три цели и один беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он также уточнил, что по частному жилому сектору террористы выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».
«Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.
Кроме того, в городе зафиксированы повреждения восьми домов, линии электропередачи.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки.
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