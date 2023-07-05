Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Только по частному жилому сектору террористы выпустили 12 снарядов из «Града».

Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима больше часа вели обстрел белгородского города Валуйки. Российские силы сбили на подлете три цели и один беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также уточнил, что по частному жилому сектору террористы выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».

«Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.

Кроме того, в городе зафиксированы повреждения восьми домов, линии электропередачи.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки.

Тема:
Спецоперация
5 июл
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
5 июл
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
5 июл
«Велика угроза»: Песков о возможности диверсии на Запорожской АЭС
5 июл
МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС
5 июл
ВС РФ ударили бомбами по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
5 июл
Последняя капля: Украина довела армию Британии до бедственного положения
5 июл
«Русские придумывают»: на Украине признали эффективность российских средств РЭБ
5 июл
Большое количество убитых: ВДВ нанесли массированный удар по неонацистам в зоне СВО
5 июл
Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки
5 июл
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из нацгруппировки «Кракен»
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

13:13
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
13:07
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
12:59
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
12:55
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
12:54
У звезды сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
12:41
В России задержана крупная банда наркоторговцев и ликвидирована их лаборатория

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео