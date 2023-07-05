«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 702 0

Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении

«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Для Украины после провального контрнаступления все окончено, считают в США.

Киевский режим оказался на пороге краха из-за провального контрнаступления, из-за чего он может обратиться за помощью к НАТО. Однако Альянс не сможет выстоять перед Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать», — указал Риттер.

Также он отметил, что для Украины все окончено после отказа принять сделку президента РФ Владимира Путина, выдвинутую еще в апреле 2022 года.

«Представьте, где бы мы были сегодня, но нет», — посетовал отставной разведчик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации британской стороны, у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину в блок.

Тема:
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