«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева
Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Для Украины после провального контрнаступления все окончено, считают в США.
Киевский режим оказался на пороге краха из-за провального контрнаступления, из-за чего он может обратиться за помощью к НАТО. Однако Альянс не сможет выстоять перед Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать», — указал Риттер.
Также он отметил, что для Украины все окончено после отказа принять сделку президента РФ Владимира Путина, выдвинутую еще в апреле 2022 года.
«Представьте, где бы мы были сегодня, но нет», — посетовал отставной разведчик.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации британской стороны, у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину в блок.
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