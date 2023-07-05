Мощнейший за последнее время: что происходит в Макеевке после обстрела ВСУ

Эфирная новость 28 0

Корреспондент «Известий» Сафиулин показал последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Боевики выпустили по центру города несколько ракет из американских установок HIMARS.

Более 40 человек пострадали во время обстрела Макеевки — все они мирные жители. Это самая мощная атака ВСУ на жилые кварталы за последнее время.

Боевики выпустили по центру города несколько ракет из американских установок HIMARS, попав в многоэтажные дома и корпуса больницы. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин увидел последствия.

Читайте также

«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Тема:
Спецоперация
5 июл
Российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении
5 июл
«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева
5 июл
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
5 июл
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
5 июл
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
5 июл
«Велика угроза»: Песков о возможности диверсии на Запорожской АЭС
5 июл
МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС
5 июл
ВС РФ ударили бомбами по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
5 июл
Последняя капля: Украина довела армию Британии до бедственного положения
5 июл
«Русские придумывают»: на Украине признали эффективность российских средств РЭБ
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

14:45
Пранкеры Вован и Лексус разыграли западных идеологов «оранжевых революций»
14:42
«Поиграть в крутых парней»: драка с участием труппы Эдгарда Запашного произошла в Перми
14:39
Цены летят вверх: путевки в Турцию и Египет подорожали до 50%
14:31
В Петербурге загорелся ангар с покрышками — видео
14:30
Мощнейший за последнее время: что происходит в Макеевке после обстрела ВСУ
14:26
Встреча Путина и Мишустина в Кремле. Главное

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео