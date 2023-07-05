Исполнилось девять лет: как в зоне СВО сражается батальон «Пятнашка»
Корреспондент «Известий» Сафиулин показал кадры работы батальона «Пятнашка» в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawid Hudziec/novorosinform.org; 5-tv.ru
Отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка.
Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток контрнаступления на авдеевском направлении — противник был отброшен, но боестолкновения продолжаются. На линию обороны постоянно выходят бойцы интернационального батальона «Пятнашка».
Сформированный девять лет назад отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка. За боями на передовой следит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
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