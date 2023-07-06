Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше

Глава Украины считает, что, конечно же, ускорить процесс могла бы дополнительная военная помощь.
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Президент Украины Владимир Зеленский заставлял европейских лидеров начать контрнаступление раньше, чем был обозначен срок. Кроме того, глава государства пытался получить, как можно больше оружия для этого.
«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — заявил Зеленский, его слова приводит CNN.
Более раннего наступления Киев хотел, опасаясь, что большая часть территорий окажется заминирована при промедлении.
Зеленский, конечно же считает, что ускорить контрнаступление помогло бы большое количество артиллерии и ракеты дальнего радиуса действия.
О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе припомнили Зеленскому его слова про Донбасс.
- 6 июл
- «Должны быть приговоры»: Зеленский заявил о преследовании жителей новых регионов России
- 6 июл
- Более пяти емкостей с топливом горят на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ
- 6 июл
- «Всего 40»: в Британии заявили о дефиците танков в войсках королевства
- 6 июл
- Танковый «заслон» уничтожил опорный пункт ВСУ вблизи госграницы России
- 5 июл
- «Все покрыл мрак»: ракета ВСУ повредила этажи в здании администрации Волновахи
- 5 июл
- Исполнилось девять лет: как в зоне СВО сражается батальон «Пятнашка»
- 5 июл
- В разведке США признались, что на Украине работают агенты ЦРУ
- 5 июл
- В Минобороны назвали обескураживающим враньем оценку британского адмирала потерь техники РФ
- 5 июл
- «Попадает в руки»: на Западе сообщили об утечке данных США для Украины
- 5 июл
- Все заканчивается разгромом: российские «Гвоздики» уничтожают боевиков в зоне СВО
Читайте также
73%
0.79 98.41
0.67
Нашли ошибку?