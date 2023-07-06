Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25 человек
Среди доставленных в больницу есть и дети.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
Количество человек, отравившихся шаурмой в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске, достигло 25. Новые данные привели в пресс-службе Минздрава РФ по Челябинской области.
Уточняется, что в больницу были доставлены 23 взрослых и два ребенка.
«Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.
Днем ранее, 5 июля, стало известно, что в Магнитогорске было зафиксировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место». Там посетители употребляли шаурму с курицей. Позднее на предприятии были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Было принято решение закрыть заведение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что случаи массового отравления по России этим летом бьют рекорды. На этот раз 12 детей были госпитализированы с признаками отравления из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе.
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