Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Среди доставленных в больницу есть и дети.

Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25 человек

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Тема:
Массовые отравления в России

Количество человек, отравившихся шаурмой в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске, достигло 25. Новые данные привели в пресс-службе Минздрава РФ по Челябинской области.

Уточняется, что в больницу были доставлены 23 взрослых и два ребенка.

«Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 5 июля, стало известно, что в Магнитогорске было зафиксировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место». Там посетители употребляли шаурму с курицей. Позднее на предприятии были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Было принято решение закрыть заведение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что случаи массового отравления по России этим летом бьют рекорды. На этот раз 12 детей были госпитализированы с признаками отравления из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе.

Тема:
Массовые отравления в России
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