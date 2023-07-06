«Окончательно понял»: Лукашенко заявил, что Зеленский осознал свое поражение
Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Между тем западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский «окончательно понял, что не победит», а контрнаступление обернется лишь гибелью большого количества людей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«И он постепенно и постепенно начал им (Западу. — Прим. ред.) предъявлять претензии в виде денег и нового оружия», — отметил президент Белоруссии, добавив, что лидер киевского режима еще до спецоперации принял решение «овевать до последнего украинца».
О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заставлял европейских лидеров начать контрнаступление раньше, чем был обозначен срок.
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