Грозные российские боевые машины в действии: лучшее видео из зоны СВО за день

На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А Центрального военного округа (ЦВО) нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. Минобороны опубликовало видео слаженной работы танкистов.

Подобраться на расстояние выстрела и нанести удар по позициям неприятеля экипажам позволил рельеф местности. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Первый же выстрел российских бойцов достиг цели и вывел из строя легкобронированную технику ВСУ, а остальные залпы поразили опорный пункт и личный состав противника.

Также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. Основная задача вертолетов «Аллигатор» — не дать неприятелю перегруппироваться, каждый вылет срывает ротацию ВСУ.

«Вылеты регулярные, ежедневные. Летчикам Ка-52 без разницы работать днем или ночью, у нас задача — победить! Поэтому работаем на благо Родине и днем, и ночью в любых условиях», — рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным «Чита».

Вертолеты постоянно маневрируют на сверхмалой высоте, используя складки местности, скрываются от средств ПВО противника и после нанесения удара возвращаются на аэродром базирования.

Ранее показывал, как российские танки «раскатывают» позиции ВСУ на донецком направлении.