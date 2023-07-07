Очень много информации: что «расскажет» трофейная британская ракета Storm Shadow

Практически полная сохранность британской ракеты позволит российским специалистам узнать много нового о западном вооружении.

Стало официально известно о взятии в качестве трофея британской малозаметной тактической крылатой ракеты Storm Shadow, перехваченной российскими бойцами. Ранее множество фотографий и видео появилось в тематических Telegram-каналах. О том, какую ценную информацию расскажет российским специалистам трофейная британская ракета, анализировало издание EADaily.

Журналисты издания отмечают, что судя по минимальным повреждениям фюзеляжа, перехватить британский гостинец удалось либо при помощи ЗРК «Панцирь-С1/СМ», либо ЗРК «Тор-М2У». Это значит только одно — бойцы на передовой оснащены самым передовым вооружением, позволяющим определять, пеленговать и перехватывать натовские вооружения.

Но наиболее важно для последующего изучения британской ракеты то, что в сохранности остались самые значимые компоненты снаряда: инерциально-навигационный блок ракеты, модуль GPS-коррекции, контроллер селекции целей, контроллеры питания и батарея ракеты, цифровой контур подачи топлива, а также конструктивные особенности экранирования интегрированной в хвостовую часть мотогондолы двигателя.

Что позволит изучить сохранившаяся «начинка» ракеты Storm Shadow?

Защита британского снаряда даст возможность российским специалистам изучить эффективность работы российского ПВО, понять, какие российские машины могут противостоять западному вооружению, а также помочь в разработке новых модификаций средств РЭБ наземного и (предпочтительней) воздушного базирования.

Датчики корреляции и наведения позволят определить эффективную дальность его работы по теплоконтрастным целям в различных условиях, а также разработать новые системы защиты, основанные на тепловых помехах.

Сохранившиеся инфракрасные модули терминальной корреляции и наведения ракет Storm Shadow позволят изучить и найти новые способы для противодействия. Например, разработать систему прикрытия целевых объектов специализированными турельными лазерно-лучевыми модулями оптико-электронного противодействия, которые будут выводить из строя фотоприемники ИК-датчиков западных ракет.

Более того, сохранившиеся элементы планера с крылом позволят изучить систему маскировки натовского вооружения и улучшить имеющееся российское вооружение, чтобы противостоять натовским снарядам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные захватили ценный трофей — ракету Storm Shadow.