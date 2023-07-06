Российские военные захватили ценный трофей — ракету Storm Shadow

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Бойцы отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую ракету Storm Shadow

Российские военные захватили ценный трофей — ракету Storm Shadow

Фото: Reuters / Reuters Photographer

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Тема:
Спецоперация

Данный трофейный снаряд позволит досконально изучить «начинку» западных снарядов, которые ВСУ используют для стрельбы по мирным гражданам.

Российские военные захватили на линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил в официальном Telegram-канале экс-глава Роскосмоса, начальник Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что ракету передадут в одно из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения а также расшифровки алгоритмов работы натовского вооружения.

Работа по захвату и транспортировке боеприпаса проводилась бойцами добровольческого отряда БАРС-11 и командованием подразделения «Царских волков» в Запорожской области. Рогозин добавил, что ВСУ пытались не допустить того, чтобы британская ракета оказалась в России, но им этого не удалось, а также отметил мужество российских солдат.

«Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из „серой зоны“ линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Противник попытался предотвратить захват нами такого трофея и доставку его на „материк“, направив на перехват свою ДРГ, но парни справились с поставленной задачей», — сообщил Рогозин.

Он выразил уверенность в том, что изучение системы управления ракеты Storm Shadow позволит специалистам усилить российские системы ПВО.

Тема:
Спецоперация
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