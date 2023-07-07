В районе подрыва Каховской ГЭС нашли тела еще нескольких погибших

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 63 0

Число погибших при подрыве Каховской ГЭС возросло до 55

В районе подрыва Каховской ГЭС нашли тела еще нескольких погибших

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Трагедия произошла 6 июня в результате преступных действий со стороны украинских террористов.

В районе подрыва Каховской ГЭС нашли тела еще нескольких погибших. Теперь их число увеличилось до 55, сообщили представители экстренных служб.

Кроме того, стало известно, что число пострадавших увеличилось до 139.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев подал заявку на присоединение Украины к Транстихоокеанскому партнерству.

Тема:
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