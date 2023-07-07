Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 420 боевиков на донецком направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 72 0

Российские бойцы на данном участке отразили десять атак нацистов. Какие еще есть успехи?

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 420 боевиков на донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы за сутки отразили на донецком направлении десять атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атаки отражены в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.

«В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресечь постоянные обстрелы жилых кварталов — задача, в том числе для российской артиллерии. По противнику военные отрабатывают из самоходных гаубиц «Мста-С».

Тема:
Спецоперация
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