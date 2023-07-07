Российские военные сбили украинский Су-25 в Запорожской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Каких еще успехов достигла армия РФ в зоне спецоперации за минувшие сутки?

Российские военные сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Фото: REUTERS / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что судно было сбито в районе населенного пункта Одаровка.

«За сутки перехвачен двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган“», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы за сутки отразили на донецком направлении десять атак противника.

Тема:
Спецоперация
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