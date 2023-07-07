Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении
Военкор «Известий» показал работу бойцов «Каскада» на угледарском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться на всех участках фронта.
Российские подразделения уничтожили пехоту и технику ВСУ на угледарском направлении. Там работает тактическое подразделение ДНР — «Каскад». Мобильные группы быстро меняют позиции и маскируются. Умеют работать настолько тихо и точно, что противник, находясь на расстоянии меньше километра, не догадывается о надвигающейся угрозе.
Подразделение «Каскад» — одно из самых опытных на фронте. Такие группы работают в опасных для прорыва врага направлениях. Они способны очень быстро перебрасываться в нужный участок и сразу же принимать бой.
Корреспондент «Известий» Семен Еремин вышел с бойцами на задание. Все подробности — в его репортаже.
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