Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении

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Военкор «Известий» показал работу бойцов «Каскада» на угледарском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться на всех участках фронта.

Российские подразделения уничтожили пехоту и технику ВСУ на угледарском направлении. Там работает тактическое подразделение ДНР — «Каскад». Мобильные группы быстро меняют позиции и маскируются. Умеют работать настолько тихо и точно, что противник, находясь на расстоянии меньше километра, не догадывается о надвигающейся угрозе.

Подразделение «Каскад» — одно из самых опытных на фронте. Такие группы работают в опасных для прорыва врага направлениях. Они способны очень быстро перебрасываться в нужный участок и сразу же принимать бой.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин вышел с бойцами на задание. Все подробности — в его репортаже.

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