«Бойцы TikTok»: около 100 французских наемников участвуют в боевых действиях на Украине

При этом изначально отправиться в зону спецоперации хотели 800 граждан Франции.

Примерно 100 французских наемников в настоящее время участвуют в боевых действиях на Украине на стороне нацистов. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.

При этом, по информации СМИ, отправиться в зону спецоперации хотели 800 граждан Франции, однако в итоге не все приняли такое решение. Журналисты радиостанции между тем назвали отправившихся в бой «бойцами TikTok», поскольку их целью было засветиться в социальных сетях.

Уточняется, что в основном это мужчины от 25 до 40 лет, находящиеся «в поиске смысла и цели в жизни» и близкие «к ультраправым убеждениям» и идеологии неонацизма.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что английский наемник, воюющий в рядах ВСУ, подорвался на мине, и теперь собирает деньги, чтобы вернуться домой.