«Бойцы TikTok»: около 100 французских наемников участвуют в боевых действиях на Украине
RTL: на стороне ВСУ воюют около 100 французских наемников
Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg
При этом изначально отправиться в зону спецоперации хотели 800 граждан Франции.
Примерно 100 французских наемников в настоящее время участвуют в боевых действиях на Украине на стороне нацистов. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
При этом, по информации СМИ, отправиться в зону спецоперации хотели 800 граждан Франции, однако в итоге не все приняли такое решение. Журналисты радиостанции между тем назвали отправившихся в бой «бойцами TikTok», поскольку их целью было засветиться в социальных сетях.
Уточняется, что в основном это мужчины от 25 до 40 лет, находящиеся «в поиске смысла и цели в жизни» и близкие «к ультраправым убеждениям» и идеологии неонацизма.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что английский наемник, воюющий в рядах ВСУ, подорвался на мине, и теперь собирает деньги, чтобы вернуться домой.
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