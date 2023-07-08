Джо Байден оправдал поставку кассетных боеприпасов Украине нехваткой обычных

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран, однако в их число не входят Вашингтон и Киев.

Джо Байден оправдал поставку кассетных боеприпасов Украине нехваткой обычных

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Тема:
Спецоперация

США пришлось отправить Украине кассетные боеприпасы из-за того, что обычные снаряды у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются, а у Вашингтона их тоже мало. Так решил оправдаться президент Штатов Джо Байден за соответствующее решение Белого дома.

«И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. ‹...› Это было очень трудное решение с моей стороны. ‹...› Я думаю, что они (ВСУ. — Прим. ред.) нуждались в них», — заявил Байден в интервью CNN.

Американский лидер добавил, что советовался по этому поводу с союзниками. В конечном итоге — воспользовался рекомендацией министерства обороны (США. — Прим. ред.) начать передавать Киеву кассетные боеприпасы не в качестве постоянной меры, а на «переходный период»

«Пока мы не произведем большее число боеприпасов калибра 155 мм», — уточнил Байден.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов на поле боя. В организации также напомнили о принятой 15 лет назад конвенции о запрете использования таких боеприпасов.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран, однако в их число не входят США и Украина.

Политолог Юрий Светов рассказал ранее в беседе с 5-tv.ru, что кассетные боеприпасы — это одно из самых опасных видов оружия. Он объяснил, что составные части такого боеприпаса разбрасываются по большой площади и не всегда взрываются сразу. На них могут наступить мирные жители, что чревато трагической гибелью.

Тема:
Спецоперация
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