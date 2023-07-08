Ювелирная точность снайперов: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 3 872 0

Минобороны РФ показало кадры, как снайперы отрабатывают стрельбу на дальние расстояния

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана работа расчетов самоходных минометов «Нона-СВК», в ходе которой бойцы уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подавили их огневые позиции на краснолиманском направлении.

На следующих кадрах уже показана подготовка снайперов для стрельбы на дальние расстояния. Занятия проходят в одном из тыловых районов проведения СВО под руководством опытных инструкторов. На практике бойцы поражают цели, дистанция до которых достигает полутора километров. Подготовка снайперов ведется с различными типами вооружения, от винтовки «Драгунова» до винтовки «Возмездие».

Тема:
Спецоперация
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